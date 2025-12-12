Смотреть аниме онлайн бесплатно

Бесклассовый герой: Да мне всё равно не нужны эти ваши умения
Бесклассовый герой: Да мне всё равно не нужны эти ваши умения
Mushoku no Eiyuu: Betsu ni Skill Nanka Iranakattanda ga
ТВ
В мире, где каждый ребёнок в десять лет получает магический класс и особые умения, будущее человека предопределено с детства. Класс определяет статус, возможности и даже ...
Переворот военного движения 6
Переворот военного движения 6
Wu Dong Qian Kun 6
ONA
Богатейший игрок
Богатейший игрок
Ke Jin Wanjia
ONA
Я из секты меча
Я из секты меча
Wo Wei Dao Zong
ONA
Единственный владыка мира 2
Единственный владыка мира 2
Yishi Du Zun 2
ONA
Ями Шибаи: Японские рассказы о привидениях 15
Ями Шибаи: Японские рассказы о привидениях 15
Yami Shibai 15
ТВ
Страшные истории, основанные на слухах и городских легендах жителей Японии....
Ведьмнадзор
Ведьмнадзор
Witch Watch
ТВ
Нико Вакацуки — юная ведьма, которая только-только закончила магическое обучение и нуждается в фамильяре. Выбор начинающей колдуньи пал на её друга детства по имени Морих...
Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи
Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи
Silent Witch: Chinmoku no Majo no Kakushigoto
ТВ
Моника Эверетт — незаурядная юная волшебница. Она единственный в мире маг, способный творить чудеса без произнесения заклинаний вслух. Зная о невероятных способностях Мон...
Сказания о демонах и богах 9
Сказания о демонах и богах 9
Tales of Demons and Gods 9
ONA
Хроники людей и демонов
Хроники людей и демонов
Kijin Gentoushou
ТВ
В детстве из-за жестокого обращения и его младшая сестра сбежали из дома, после чего их приютил . С того дня они стали жить в глухой деревне Кадоно, спрятанной среди гор....
Город
Город
City The Animation
ТВ
Карманы лета
Карманы лета
Summer Pockets
ТВ
Во время летних каникул Хаири Такахара отправился на остров Торисиродзима, чтобы разобрать имущество недавно умершей бабушки. Сойдя с парома, он заметил девушку, стоящую ...
Безупречный мир
Безупречный мир
Wanmei Shijie
ONA
2021
Боевые искусстваФэнтезиЭкшенПриключенияИсторический
В мире, где правят сильнейшие, где у каждого растения и зверя есть дух, а люди владеют духовными навыками, царит лишь одно стремление — стать могущественнее, чтобы выжить...
Тайный мир между вратами
Тайный мир между вратами
Xuan Jie Zhi Men
ONA
2025
Боевые искусстваФэнтезиЭкшенПриключенияИсторический
Для тебя, Бессмертный 3
Для тебя, Бессмертный 3
Fumetsu no Anata e 3
ТВ
2025
ПриключенияДрамаСёненСверхъестественное
Бессмертное существо, которое способно принимать различные формы от камня и мха до животных и человека, однажды оказывается в тундре, где после нескольких трансформаций н...
Грёзы в бездне облаков
Грёзы в бездне облаков
Yun Shen Buzhi Meng
ONA
2025
ФэнтезиИсторический
Переворот военного движения 6
Переворот военного движения 6
Wu Dong Qian Kun 6
ONA
2025
Боевые искусстваФэнтезиЭкшенПриключенияИсторический
Древний лекарь в современном городе
Древний лекарь в современном городе
Du Shi Gu Xian Yi
ONA
2024
Боевые искусстваФэнтезиЭкшенПриключенияФантастикаМедицинаПутешествие во времени
Пышечка, любовь и ошибки!
Пышечка, любовь и ошибки!
Debu to Love to Ayamachi to!
ТВ
2025
РомантикаКомедияСёдзёРаботаВзрослые персонажи
Юмэко Кода никогда не считала себя милой, интересной или привлекательной особой, а лишний вес только добавлял неуверенности в себе. Комплексы и ощущение бесполезности вск...
Звезда, что ярче солнца
Звезда, что ярче солнца
Taiyou Yori mo Mabushii Hoshi
ТВ
2025
РомантикаШколаСёдзё
Под тремя реками
Под тремя реками
Sanxian Lun Hui
ONA
2025
ФэнтезиПриключенияТриллер
Соло-кемпинг на двоих
Соло-кемпинг на двоих
Futari Solo Camp
ТВ
2025
СэйнэнГурманПовседневностьВзрослые персонажи
34-летний Гэн Кинокура обожает походы. Ему нравится проводить время в одиночестве вдали от городской суеты. Однажды, когда он, как обычно, наслаждался одиноким кемпингом,...
Леди со странным вкусом и безумный герцог
Леди со странным вкусом и безумный герцог
Akujiki Reijou to Kyouketsu Koushaku
ТВ
2025
ФэнтезиРомантикаГурман
В высшем свете недолюбливают и сторонятся Мельфиеру, которую за глаза называют Прожорливой Злодейкой. Всё потому, что она не только готовит мясо монстров, которое, как вс...
Искажённая страна чудес: Эпизод Хартслабьюла
Искажённая страна чудес: Эпизод Хартслабьюла
Disney: Twisted-Wonderland the Animation - Episode of Heartslabyul
ONA
2025
ФэнтезиШколаСёненИсэкай
Ванпанчмен 3
Ванпанчмен 3
One Punch Man 3
ТВ
Парень по имени Сайтама живёт в мире, иронично похожем на наш. Ему 25, он лыс и прекрасен и к тому же силен настолько, что с одного удара аннигилирует всё, что представля...
Тёмный демон
Тёмный демон
Tougen Anki
ТВ
В незапамятные времена демоны-óни безжалостно терроризировали невинных людей, пока не родился на свете герой Момотаро, посланный Небесами. Так гласит легенда. Однако, пус...
Для тебя, Бессмертный 3
Для тебя, Бессмертный 3
Fumetsu no Anata e 3
ТВ
Бессмертное существо, которое способно принимать различные формы от камня и мха до животных и человека, однажды оказывается в тундре, где после нескольких трансформаций н...
Младшая сестра моего друга досаждает
Младшая сестра моего друга досаждает
Tomodachi no Imouto ga Ore ni dake Uzai
ТВ
Жизнь спокойного и рассудительного старшеклассника резко выходит из привычной колеи, когда младшая сестра его лучшего друга Одзумы вдруг начинает проявлять к нему навязчи...
Шальной последний босс явился!
Шальной последний босс явился!
Yasei no Last Boss ga Arawareta!
ТВ
Титосэ внутри бутылки рамунэ
Титосэ внутри бутылки рамунэ
Chitose-kun wa Ramune Bin no Naka
ТВ
Старшеклассник Саку Титосэ уже привык, что в сети его имя стало оскорблением. Бабник — одно из самых мягких прозвищ, которым его называют завистники, прячась за экранами ...
Придворный маг, пользовавшийся лишь магией поддержки, потому что его союзники слишком слабы, решил стать сильнейшим после изгнания
Придворный маг, пользовавшийся лишь магией поддержки, потому что его союзники слишком слабы, решил стать сильнейшим после изгнания
Mikata ga Yowa Sugite Hojo Mahou ni Tesshite Ita Kyuutei Mahoushi, Tsuihou Sarete Saikyou o Mezasu
ТВ
Придворный маг Алек Игрет на протяжении нескольких лет помогал принцу Регулу Галдане в зачистке подземелий. Принц оказался слишком слаб, поэтому Алеку пришлось посвятить ...
Ватари на грани краха
Ватари на грани краха
Watari-kun no xx ga Houkaisunzen
ТВ
Старшеклассник Наото Ватари живёт с младшей сестрой Судзусиро у тёти. После смерти родителей он отказывается от всего ради заботы о сестре. Но однажды в его школу перевод...
Путешествие коллекционера по другому миру
Путешествие коллекционера по другому миру
Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki
ТВ
Плачущий призрак на пенсии. Часть 2
Плачущий призрак на пенсии. Часть 2
Nageki no Bourei wa Intai Shitai (2025)
ТВ
Однажды шестеро друзей поклялись стать величайшими охотниками за сокровищами. Однако был среди них парень Край Андрих, который не мог похвастаться какими-либо талантами, ...
Искажённая страна чудес: Эпизод Хартслабьюла
Искажённая страна чудес: Эпизод Хартслабьюла
Disney: Twisted-Wonderland the Animation - Episode of Heartslabyul
ONA
Могу я попросить ещё кое-что?
Могу я попросить ещё кое-что?
Saigo ni Hitotsu dake Onegai Shite mo Yoroshii Deshou ka
ТВ
В детстве леди Скарлет часто ввязывалась в драки, предпочитая словесной перепалке кулаки. Она считала, что поступает правильно и приносит благо обществу, наказывая обидчи...
Дара из Рэйвы
Дара из Рэйвы
Reiwa no Dara-san
ТВ
Вознесение слабака с помощью забаганного «прохождения сквозь стену»
Вознесение слабака с помощью забаганного «прохождения сквозь стену»
Saijaku na Boku wa "Kabenuke Bug" de Nariagaru
ТВ
Слабейшая укротительница в путешествии по сбору питомцев 2
Слабейшая укротительница в путешествии по сбору питомцев 2
Saijaku Tamer wa Gomi Hiroi no Tabi wo Hajimemashita. 2nd Season
ТВ
Смотреть аниме онлайн Himitsu no AiPri Movie: Mankai Buzzlume Live!
Himitsu no AiPri Movie: Mankai Buzzlume Live!
Фильм
Повесть о герое меча 4
Повесть о герое меча 4
Xian Jian Qi Xia Chuan Si
ONA
Повесть о герое меча 3
Повесть о герое меча 3
Xian Jian Qi Xia Chuan San
ONA
Оковы демонического духа
Оковы демонического духа
Suo Yao Lu
ONA
От ста миллионов к нулю
От ста миллионов к нулю
Yi Ci Guiling
ONA
Шань Шань
Шань Шан
Shang Shan
ONA
Смотреть аниме онлайн Chiikawa Movie: Ningyo no Shima no Himitsu
Chiikawa Movie: Ningyo no Shima no Himitsu
Фильм
Пожалуйста, простите моих младших братьев
Пожалуйста, простите моих младших братьев
Uchi no Otouto-domo ga Sumimasen
ТВ
Коллекционер ужасов
Коллекционер ужасов
Kyoufu Collector
ТВ